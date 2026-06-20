Тренер Австралии назвал причины поражения своей команды от США в матче 2-го тура ЧМ-2026

Главный тренер национальной команды Австралии Тони Попович прокомментировал поражение своей команды в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года со сборной США. Встреча завершилась со счётом 0:2.

«Не знаю, может, дело было в особенностях матча, но мы выглядели вялыми, неповоротливыми. Они были быстрее, мощнее, выигрывали каждую борьбу, каждый подбор, а когда так играешь, очень сложно набрать обороты, и в итоге мы пропустили два нелепых гола. Я думаю, реакция во втором тайме была выдающейся. [На фоне] этого шума [против] принимающей страны, я думаю, игроки показали, насколько они хороши во втором тайме», — приводит слова Поповича официальный сайт ФИФА.

В 1-м туре группы D сборная США разгромила Парагвай (4:1), а Австралия обыграла Турцию (2:0). В заключительном туре США встретится с Турцией (26 июня), а Австралия — с Парагваем (также 26 июня).