Александр Гришин высказался о двух подряд победах сборной США на ЧМ-2026
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о двух победах сборной США на старте чемпионата мира по футболу — 2026. В 1-м туре американцы разгромили Парагвай (4:1), а во 2-м туре одолели Австралию (2:0).
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 1-й тур
13 июня 2026, суббота. 04:00 МСК
США
Окончен
4 : 1
Парагвай
1:0 Бобадилья – 7' 2:0 Балогун – 31' 3:0 Балогун – 45+5' 3:1 Маурисио – 73' 4:1 Рейна – 90+8'
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 2-й тур
19 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
США
Окончен
2 : 0
Австралия
1:0 Бургесс – 11' 2:0 Фримен – 43'
«По сумме двух встреч американцы оставляют самое хорошее впечатление. Все понимают, какой тренер Почеттино. В «Тоттенхэме» он ставил хорошую игру в атаке. В США он поставил футбол, который он пропагандировал в чемпионате Англии.
Перед чемпионатом мира они играли с сильными командами, проигрывали, но увидели свои ошибки. Они сделали выводы — и теперь забивают по два, четыре гола, — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».
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