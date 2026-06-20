Александр Гришин высказался о двух подряд победах сборной США на ЧМ-2026

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о двух победах сборной США на старте чемпионата мира по футболу — 2026. В 1-м туре американцы разгромили Парагвай (4:1), а во 2-м туре одолели Австралию (2:0).

«По сумме двух встреч американцы оставляют самое хорошее впечатление. Все понимают, какой тренер Почеттино. В «Тоттенхэме» он ставил хорошую игру в атаке. В США он поставил футбол, который он пропагандировал в чемпионате Англии.

Перед чемпионатом мира они играли с сильными командами, проигрывали, но увидели свои ошибки. Они сделали выводы — и теперь забивают по два, четыре гола, — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».