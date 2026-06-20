Почеттино прокомментировал победу США над Австралией, гарантировавшую выход в плей-офф ЧМ

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино отреагировал на победу своей команды в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Австралией. Встреча завершилась со счётом 2:0. Американцы, благодаря данной победе, гарантировали выход в плей-офф мирового первенства.

«Думаю, это была фантастическая игра, очень хороший первый тайм. Мне кажется, мы доминировали. Когда в декабре состоялась жеребьёвка, я думал, что это будет сложная игра. Я очень рад за болельщиков», — приводит слова Почеттино официальный сайт ФИФА со ссылкой на FOX Sports.

В 1-м туре группы D сборная США разгромила Парагвай (4:1), а Австралия обыграла Турцию (2:0). В заключительном туре США встретится с Турцией (26 июня), а Австралия — с Парагваем (также 26 июня).