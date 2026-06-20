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Тренер США Почеттино высказался об отсутствии Пулишича в матче с Австралией

Тренер США Почеттино высказался об отсутствии Пулишича в матче с Австралией
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Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино рассказал, почему вингер национальной команды Кристиан Пулишич не принимал участия в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Австралией. Встреча завершилась победой американцев со счётом 2:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 2-й тур
19 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
США
Окончен
2 : 0
Австралия
1:0 Бургесс – 11'     2:0 Фримен – 43'    

«Кристиан Пулишич не смог сыграть в сегодняшней встрече, но если мы хотим выиграть соревнование, нам нужна вся команда», — приводит слова Почеттино официальный сайт ФИФА.

Отметим, Пулишич принимал участие в первом матче США на турнире с Парагваем (4:1), сыграл лишь 45 минут и был заменён в перерыве. За данный игровой отрезок вингер отметился результативной передачей.

В заключительном туре США встретится с Турцией (26 июня), а Австралия — с Парагваем (также 26 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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