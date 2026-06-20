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«Разве не точка в ворота американцев?» Генич — о спорном эпизоде в матче США с Австралией

«Разве не точка в ворота американцев?» Генич — о спорном эпизоде в матче США с Австралией
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Известный футбольный комментатор и телеведущий Константин Генич поделился мыслями о спорном эпизоде матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года, в котором национальная команда США победила сборную Австралии. Встреча завершилась со счётом 2:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 2-й тур
19 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
США
Окончен
2 : 0
Австралия
1:0 Бургесс – 11'     2:0 Фримен – 43'    

«А это разве не точка в ворота американцев? Рукой же играет вроде», — написал Генич в своём телеграм-канале, приведя видео эпизода.

В одном из эпизодов второго тайма в штрафной площади США нападающий австралийцев Нестори Иранкунда и полузащитник американцев Себастьян Берхальтер боролись за верховой мяч, который и попал в руку хавбеку звёздно-полосатых.

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