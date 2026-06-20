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«Бавария» скоро объявит о трансфере автора двух голов Марокко на ЧМ-2026 Сайбари — Романо

«Бавария» скоро объявит о трансфере автора двух голов Марокко на ЧМ-2026 Сайбари — Романо
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В ближайшие недели мюнхенская «Бавария» объявит о трансфере полузащитника нидерландского ПСВ Исмаэля Сайбари. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По данным источника, сумма трансфера 25-летнего игрока составит € 55 млн. Сообщается, что футболист уже прошёл медосмотр.

Исмаэль Сайбари принимает участие в чемпионате мира 2026 года в составе сборной Марокко. В двух стартовых турах полузащитник отметился двумя забитыми мячами. В 1-м туре марокканец помог своей команде сыграть вничью с Бразилией (1:1). Матч 2-го тура с Шотландией проходит в эти минуты. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу африканцев.

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