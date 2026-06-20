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Черданцев объяснил, почему женщины-судьи не заставят футболистов вести себя приличнее

Черданцев объяснил, почему женщины-судьи не заставят футболистов вести себя приличнее
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Известный спортивный комментатор Георгий Черданцев высказался о влиянии на футболистов женщин-судей в мировом футболе.

«По-моему, это наивное представление о том, что женщины-судьи заставят футболистов вести себя более прилично. Пока это выглядит диковинкой, конечно, они будут следить за своим языком, но когда женское судейство станет обычным повсеместным делом, футболисты так же привычно будут посылать их на и в. А они будут точно так же отвечать», — написал Черданцев на своём телеграм-канале.

Напомним, ранее американка Тори Пенсо стала второй женщиной-арбитром, работавшей на мужском чемпионате мира в качестве главного арбитра. Первой была француженка Стефани Фраппар – она обслуживала матч Германии и Коста-Рики (4:2) на групповом этапе ЧМ-2022 в Катаре.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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