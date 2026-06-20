Скоулз — о Роналду: для 41-летнего игрока есть только одна позиция в старте — вратарская

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз выразил непонимание из-за участия 41-летнего нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в матчах национальной команды с первых минут.

«На поле есть только одна позиция, на которой 41-летний игрок может выходить в стартовом составе. На мой взгляд, это позиция вратаря. Я просто не понимаю, как 41-летний футболист может играть на позиции центрального нападающего», — сказал Скоулз в видео на YouTube-канале The Good, The Bad & The Football.

Роналду вышел в стартовом составе на матч с ДР Конго (1:1) в 1-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года. 41-летний нападающий отыграл всю встречу.

Материалы по теме Диаш прокомментировал критику в адрес Роналду после матча с ДР Конго на ЧМ-2026

Сборная Португалии с Роналду прибыла в США на ЧМ-2026: