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Скоулз — о Роналду: для 41-летнего игрока есть только одна позиция в старте — вратарская

Скоулз — о Роналду: для 41-летнего игрока есть только одна позиция в старте — вратарская
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз выразил непонимание из-за участия 41-летнего нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в матчах национальной команды с первых минут.

«На поле есть только одна позиция, на которой 41-летний игрок может выходить в стартовом составе. На мой взгляд, это позиция вратаря. Я просто не понимаю, как 41-летний футболист может играть на позиции центрального нападающего», — сказал Скоулз в видео на YouTube-канале The Good, The Bad & The Football.

Роналду вышел в стартовом составе на матч с ДР Конго (1:1) в 1-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года. 41-летний нападающий отыграл всю встречу.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
1 : 1
ДР Конго
1:0 Невеш – 6'     1:1 Висса – 45+5'    
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