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«Фенербахче» представил второго после Мбаппе бомбардира Ла Лиги в качестве новичка клуба

«Фенербахче» представил второго после Мбаппе бомбардира Ла Лиги в качестве новичка клуба
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Турецкий «Фенербахче» официально представил нападающего Ведата Мурики в качестве новичка клуба. Футболист подписал со стамбульским клубом трёхлетний контракт. Об этом сообщает официальный сайт «Фенербахче».

Фото: ФК «Фенербахче»

На церемонии подписания контракта, состоявшейся на стадионе «Чобани» в спортивном комплексе «Фенербахче Шюкрю Сараджоглу», присутствовали президент клуба Азиз Йылдырым, члены правления, а также директор Огуз Четин.

Фото: ФК «Фенербахче»

В сезоне-2025/2026 Мурики стал вторым бомбардиром Ла Лиги, забив за «Мальорку» 23 гола и опередив Ламина Ямаля из «Барселоны» и Винисиуса Жуниора из «Реала» (оба — по 16 мячей). Больше забил только форвард «Реала» Килиан Мбаппе (25 голов). «Мальорка» по итогам чемпионата вылетела в Сегунду.

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