Нидерланды — Швеция: где смотреть матч группового этапа ЧМ по футболу 2026, кто покажет

20 июня состоится матч 2-го тура группы F чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Нидерландов и Швеции. Игра пройдёт на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне (США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Игру в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Также встречу можно смотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт».

В матчах 1-го тура Нидерланды сыграли вничью с японцами (1:1), а шведы разгромили Тунис (5:1). Во 3-м туре группы F нидерландская национальная команда встретится с Тунисом (26 июня). Швеция — со Японией (26 июня).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.