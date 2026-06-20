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Стало известно, как в сборной Аргентины отреагировали на слухи о болезни отца Месси

Стало известно, как в сборной Аргентины отреагировали на слухи о болезни отца Месси
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Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси получил поддержку от национальной команды, когда в СМИ начали появляться слухи о тяжёлой болезни отца форварда Хорхе Месси. Игрока поддержали не только другие футболисты, но и тренерский штаб, президент Ассоциации футбола Аргентины и шеф-повар. Об этом сообщает All About Argentina со ссылкой на журналиста Лео Парадизо на странице в социальной сети X.

По информации источника, Месси чувствует себя счастливым из-за подобного отношения к нему. Подчёркивается, что он является единственным футболистом сборной, у которого отдельный номер на базе. Однако ему «не позволяли оставаться одному в комнате».

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