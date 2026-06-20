Германия — Кот-д'Ивуар: где смотреть матч группового этапа ЧМ по футболу 2026, кто покажет

20 июня состоится матч 2-го тура группы E чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Германии и Кот-д'Ивуара. Игра пройдёт на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто (Канада). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Игру в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Также встречу можно смотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт».

В матчах 1-го тура Германия разгромила Кюрасао (7:1), а ивуарийцы одолели Эквадор (1:0). Во 3-м туре группы E немецкая национальная команда встретится с Эквадором (25 июня), Кот-д'Ивуар — с Кюрасао (25 июня).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.