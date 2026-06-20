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Ведущий «Матч ТВ» — о женщине-судье на ЧМ-2026: должны более жёсткое сито отбора проходить

Ведущий «Матч ТВ» — о женщине-судье на ЧМ-2026: должны более жёсткое сито отбора проходить
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Ведущий «Матч ТВ» Андрей Романов высказался о женщине-арбитре на чемпионате мира по футболу — 2026. Американка Тори Пенсо отсудила встречу 2-го тура группы A между сборными Чехии и ЮАР (1:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 2-й тур
18 июня 2026, четверг. 19:00 МСК
Чехия
Окончен
1 : 1
ЮАР
1:0 Садилек – 6'     1:1 Мокоена – 83'    

«Имеет право женщина работать, естественно, на чемпионатах мира, но, должны более жёсткое сито отбора проходить. В том числе как и женщины-водители. Уж простите меня, сейчас на нас налетит очень много хейта. Но с точки зрения того, как себя ведут и на дороге, и в том числе в работе судейской, — здесь должно быть более жёсткое сито.

Логика мышления приблизительно такая и укладывается в какие-то мужские вещи? Тогда есть возможность и можно давать [работать]. Здесь я поддерживаю», — сказал Романов в эфире «Матч ТВ»

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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