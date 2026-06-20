Рубен Диаш: критикуют не только Роналду, мы все под ударом, но в этом нет ничего нового

Защитник сборной Португалии Рубен Диаш отметил, что после матча с ДР Конго (1:1) в 1-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года критике подвергся не только нападающий Криштиану Роналду, но и вся национальная команда.

«Прежде всего, критика направлена ​​не только на одного игрока. Криштиану находится в центре внимания, но я думаю, что мы все находимся под ударом. Более того, не думаю, что сейчас происходит что-то из ряда вон выходящее [в плане критики]. Так было всегда, с тех пор как я здесь. Полагаю, так будет и в будущем», — приводит слова Диаша AS.

Следующая игра сборной Португалии состоится 23 июня. Команда встретится с Узбекистаном в Хьюстоне.

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