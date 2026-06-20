«Реал» может использовать Мбаппе и Тчуамени для подписания Олисе — MD

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес намерен использовать все возможности, чтобы подписать контракт с нападающим «Баварии» Майклом Олисе. Глава «сливочных» считает, что на решение вингера мюнхенского клуба о переходе могут повлиять футболисты Килиан Мбаппе и Орельен Тчуамени, с которыми он вместе играет за сборную Франции. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, ранее «Реал» пользовался подобным способом при подписании Мбаппе. Тчуамени, Эдуарду Камавинга, а также бывший нападающий команды Карим Бензема сыграли значительную роль в переходе форварда в 2024 году.

Ранее СМИ сообщали о готовности «Королевского клуба» заплатить до € 220 млн за переход Олисе.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: