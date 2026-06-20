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Хулен Лопетеги установил антирекорд среди испанских тренеров на ЧМ всех времён

Хулен Лопетеги установил антирекорд среди испанских тренеров на ЧМ всех времён
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Главный тренер сборной Катара Хулен Лопетеги установил исторический антирекорд среди испанских тренеров на чемпионатах мира. Об этом сообщает статистический портал OptaJose в соцсети X.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 2-й тур
19 июня 2026, пятница. 01:00 МСК
Канада
Окончен
6 : 0
Катар
1:0 Ларин – 16'     2:0 Дэвид – 29'     3:0 Дэвид – 45+3'     4:0 Салиба – 64'     5:0 Аль-Маннаи – 75'     6:0 Дэвид – 90+2'    
Удаления: нет / Аль-Амин – 33', Мадибо – 51'

По информации источника, Лопетеги стал первым испанским тренером, который потерпел разгромное поражение со счётом 0:6 в матчах чемпионата мира. Это самое крупное поражение для испанских наставников в истории финальных стадий на мировых первенствах. Напомним, в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 катарцы проиграли сборной Канаде со счётом 0:6.

В 1-м туре Катар сыграл вничью со Швейцарией со счётом 1:1, а Канада с аналогичным счётом поделила очки с Боснией и Герцеговиной. В играх 3-го тура, которые пройдут 24 июня, Катар сыграет с Боснией и Герцеговиной, а Канада и Швейцария разыграют первое место в турнирной таблице.

Календарь чемпионата мира — 2026
Таблица групп чемпионата мира — 2026
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