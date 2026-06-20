Хулен Лопетеги установил антирекорд среди испанских тренеров на ЧМ всех времён

Главный тренер сборной Катара Хулен Лопетеги установил исторический антирекорд среди испанских тренеров на чемпионатах мира. Об этом сообщает статистический портал OptaJose в соцсети X.

По информации источника, Лопетеги стал первым испанским тренером, который потерпел разгромное поражение со счётом 0:6 в матчах чемпионата мира. Это самое крупное поражение для испанских наставников в истории финальных стадий на мировых первенствах. Напомним, в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 катарцы проиграли сборной Канаде со счётом 0:6.

В 1-м туре Катар сыграл вничью со Швейцарией со счётом 1:1, а Канада с аналогичным счётом поделила очки с Боснией и Герцеговиной. В играх 3-го тура, которые пройдут 24 июня, Катар сыграет с Боснией и Герцеговиной, а Канада и Швейцария разыграют первое место в турнирной таблице.