«Парни ерунду сказали». Шнякин заступился за женщину-арбитра ЧМ-2026 после критики коллег

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин заступился за арбитра чемпионата мира — 2026 Тори Пенсо. После матча 2-го тура группы A между сборными Чехии и ЮАР (1:1). журналист Андрей Романов и экс-футболист Владислав Радимов выразили мнение, что женщины должны проходить более жёсткое сито отбора, чтобы работать на ЧМ, упомянув женщин-водителей.

«Ребят, хочу о скандале высказаться. О том самом, судейско-гендерном. Во-первых, парни ерунду сказали. Это даже не обсуждается: а) совсем не к месту, американка Пенсо отлично работала, в такой день даже намёки лишние; б) женщины, что блестяще судят женский футбол, всё возможное «сито» прошли, в большинстве случаев дамы вроде Фраппар прекрасно справлялись с мужскими играми.

Знаю Андрея Романова с универских времён. Это любящий муж, отец двух дочерей. Хреново сформулировал? Безусловно. Виновен. Признал. Я б на месте руководства поставил бы Андрея комментировать матч женской Суперлиги или студию нашей женской лиги.

Но хотел о другом высказаться. О тотальном недоверии к женщинам-водителям. Не ухмыляйтесь. Ребят, ну мужчин, которые ужасно водят, гораздо больше! Гораздо. Женщины скорее аккуратничают, перестраховываются. И эти стереотипы о «бабах за рулём» действительно раздражают. Вы лучше шутите об олухах за рулём, которые шашки устраивают, подрезают, скорую помощь не пропускают, в телефоне зависают, перед переходом не тормозят и — моё любимое — сигналят на светофоре после 0,000004 секунды после смены цвета. Об этом шутите. Это подсвечивайте. А Тори Пенсо — удачи! Как и Вере Опейкиной», — написал Шнякин в телеграм-канале.