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Сборная Катара повторила редкий антирекорд Португалии и ДР Конго на чемпионатах мира

Сборная Катара повторила редкий антирекорд Португалии и ДР Конго на чемпионатах мира
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Сборная Катара разгромно проиграла национальной команде Канады в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 со счётом 0:6 и установила редчайший антирекорд в истории мировых первенств.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 2-й тур
19 июня 2026, пятница. 01:00 МСК
Канада
Окончен
6 : 0
Катар
1:0 Ларин – 16'     2:0 Дэвид – 29'     3:0 Дэвид – 45+3'     4:0 Салиба – 64'     5:0 Аль-Маннаи – 75'     6:0 Дэвид – 90+2'    
Удаления: нет / Аль-Амин – 33', Мадибо – 51'

Как сообщает Opta Analyst в соцсети X, Катар стал третьей национальной командой, пропустившей три гола и получившей красную карточку в первом тайме матча ЧМ с 1966 года. Ранее подобное статистические событие происходило лишь с двумя сборными: с Португалией во встрече с Германией (0:4) в 2014 году (также 3 гола и красная карточка) и с ДР Конго в игре с Югославией в 1974 году (6 пропущенных голов и 1 красная карточка).

В 1-м туре Катар сыграл вничью со Швейцарией со счётом 1:1, а Канада с аналогичным счётом поделила очки с Боснией и Герцеговиной. В играх 3-го тура, которые пройдут 24 июня, Катар сыграет с Боснией и Герцеговиной, а Канада и Швейцария разыграют первое место в турнирной таблице.

Календарь чемпионата мира — 2026
Таблица групп чемпионата мира — 2026
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