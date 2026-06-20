Сборная Катара повторила редкий антирекорд Португалии и ДР Конго на чемпионатах мира

Сборная Катара разгромно проиграла национальной команде Канады в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 со счётом 0:6 и установила редчайший антирекорд в истории мировых первенств.

Как сообщает Opta Analyst в соцсети X, Катар стал третьей национальной командой, пропустившей три гола и получившей красную карточку в первом тайме матча ЧМ с 1966 года. Ранее подобное статистические событие происходило лишь с двумя сборными: с Португалией во встрече с Германией (0:4) в 2014 году (также 3 гола и красная карточка) и с ДР Конго в игре с Югославией в 1974 году (6 пропущенных голов и 1 красная карточка).

В 1-м туре Катар сыграл вничью со Швейцарией со счётом 1:1, а Канада с аналогичным счётом поделила очки с Боснией и Герцеговиной. В играх 3-го тура, которые пройдут 24 июня, Катар сыграет с Боснией и Герцеговиной, а Канада и Швейцария разыграют первое место в турнирной таблице.