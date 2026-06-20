Ямаль заявил, что не переживает из-за отставания от Месси и Мбаппе в гонке бомбардиров ЧМ

Нападающий сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль подчеркнул, что не переживает из-за отставания от Лионеля Месси (Аргентина), Килиана Мбаппе (Франция) и Эрлинга Холанда (Норвегия) в гонке бомбардиров чемпионата мира 2026 года. На текущий момент 18-летний вингер не отметился забитыми мячами на турнире.

– Мбаппе уже забил два гола, Холанд тоже, Месси даже больше! Ставишь ли ты себя с ними в один ряд?

– Мне всё равно. Я не зацикливаюсь на этом.

Во-первых, они все как минимум на 10 лет старше меня. Кроме того, у меня другой стиль игры. Я хочу только побеждать. Можно забить 16 голов на турнире и вылететь в полуфинале, чего я не хочу. Я хочу побеждать», — приводит слова Ямаля El Chiringuito.

Чем уникален Ламин Ямаль: