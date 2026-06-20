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ФИФА назвала лучшего игрока матча ЧМ-2026 Шотландия — Марокко

ФИФА назвала лучшего игрока матча ЧМ-2026 Шотландия — Марокко
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Нападающий сборной Марокко Исмаэль Сайбари был назван лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира 2026 года, в котором его команда победила Шотландию. Встреча завершилась со счётом 1:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 01:00 МСК
Шотландия
Окончен
0 : 1
Марокко
0:1 Сайбари – 2'    

24-летний футболист начал игру с первых минут и провёл на поле 83. Он отметился победным голом, совершил два удара по воротам (один в створ), отдал один ключевой пас. Марокканский футболист выиграл два из трёх единоборств (одно верховое) и совершил один успешный отбор. Точность его передач составила 84%.

В следующем туре сборная Марокко сыграет с Гаити 25 июня. Шотландцы в этот же день встретятся с командой Бразилии. Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три встречи каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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