«Какой же это был странный матч». Бубнов — о победе США над Австралией на ЧМ-2026

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча 2-го тура группы D чемпионата мира 2026 года, в котором сборная США одолела Австралию (2:0), а также высказался о раскладах в квартете, где помимо американцев и австралийцев выступают Турция и Парагвай.

«Американцы взяли своё, но какой же это был странный матч. Два нелепых гола — автогол австралийцев и рикошет — решили исход встречи, хотя США и так выглядели агрессивнее. Теперь у американцев практически путёвка в плей-офф, а вот австралийцам после разгрома турок всё равно светит проход дальше. Туркам же теперь нужно обыгрывать США, что выглядит крайне проблематично», — написал Бубнов в телеграм-канале.

Сборная США досрочно обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ-2026 благодаря победам над Австралией и Парагваем (4:1). Австралийцы в 1-м туре одолели команду Турции (2:0). Игра турков с Парагваем состоится сегодня, 20 июня, в 6:00 мск.