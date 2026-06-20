Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Какой же это был странный матч». Бубнов — о победе США над Австралией на ЧМ-2026

«Какой же это был странный матч». Бубнов — о победе США над Австралией на ЧМ-2026
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча 2-го тура группы D чемпионата мира 2026 года, в котором сборная США одолела Австралию (2:0), а также высказался о раскладах в квартете, где помимо американцев и австралийцев выступают Турция и Парагвай.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 2-й тур
19 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
США
Окончен
2 : 0
Австралия
1:0 Бургесс – 11'     2:0 Фримен – 43'    

«Американцы взяли своё, но какой же это был странный матч. Два нелепых гола — автогол австралийцев и рикошет — решили исход встречи, хотя США и так выглядели агрессивнее. Теперь у американцев практически путёвка в плей-офф, а вот австралийцам после разгрома турок всё равно светит проход дальше. Туркам же теперь нужно обыгрывать США, что выглядит крайне проблематично», — написал Бубнов в телеграм-канале.

Сборная США досрочно обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ-2026 благодаря победам над Австралией и Парагваем (4:1). Австралийцы в 1-м туре одолели команду Турции (2:0). Игра турков с Парагваем состоится сегодня, 20 июня, в 6:00 мск.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Ещё одна сборная вышла из группы на ЧМ! США разрывали, а судья в конце не выдержал
Ещё одна сборная вышла из группы на ЧМ! США разрывали, а судья в конце не выдержал
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android