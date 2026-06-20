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«Его эго раздуто». Экс-игрок «МЮ» раскритиковал Роналду за игру в составе Португалии на ЧМ

«Его эго раздуто». Экс-игрок «МЮ» раскритиковал Роналду за игру в составе Португалии на ЧМ
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Ники Батт выразил мнение, что эгоцентризм звёздного нападающего Криштиану Роналду негативно сказывается на игре сборной Португалии на чемпионате мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
1 : 1
ДР Конго
1:0 Невеш – 6'     1:1 Висса – 45+5'    
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года

«Я полагаю, у Криштиану очень большое эго. Он хороший человек, но его эго раздуто, и это станет огромной проблемой для команды. Он стал настоящей обузой после возвращения в «Манчестер Юнайтед». Если посмотреть на болельщиков [на матче Португалии с ДР Конго], их было около 20 тысяч, и я думаю, что у 18 тысяч на спинах была надпись «Роналду 7», так что с этим приходится считаться и тренеру», — приводит слова Батта Metro.

Сборная Португалии сыграла вничью с командой ДР Конго (1:1) в стартовом туре отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. 41-летний нападающий не сумел отличиться результативными действиями.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
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