«Его эго раздуто». Экс-игрок «МЮ» раскритиковал Роналду за игру в составе Португалии на ЧМ

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Ники Батт выразил мнение, что эгоцентризм звёздного нападающего Криштиану Роналду негативно сказывается на игре сборной Португалии на чемпионате мира 2026 года.

«Я полагаю, у Криштиану очень большое эго. Он хороший человек, но его эго раздуто, и это станет огромной проблемой для команды. Он стал настоящей обузой после возвращения в «Манчестер Юнайтед». Если посмотреть на болельщиков [на матче Португалии с ДР Конго], их было около 20 тысяч, и я думаю, что у 18 тысяч на спинах была надпись «Роналду 7», так что с этим приходится считаться и тренеру», — приводит слова Батта Metro.

Сборная Португалии сыграла вничью с командой ДР Конго (1:1) в стартовом туре отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. 41-летний нападающий не сумел отличиться результативными действиями.