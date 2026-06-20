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Бразилия — Гаити: Кунья оформил дубль на 36-й минуте в матче 2-го тура группы С чемпионата мира по футболу 2026 года

Бразилия — Гаити: Кунья оформил дубль на 36-й минуте
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В эти минуты идёт матч 2-го тура группы С чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Бразилии и Гаити. Игра проходит на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, Пенсильвания, США). В качестве главного арбитра встречи выступает Алехандро Эрнандес из Испании. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу сборной Бразилии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 03:30 МСК
Бразилия
Перерыв
3 : 0
Гаити
1:0 Кунья – 23'     2:0 Кунья – 36'     3:0 Винисиус Жуниор – 45+3'    

На 36-й минуте Кунья оформил дубль.

Ранее, на 23-й минуте, счёт открыл нападающий пентакампеонов Матеус Кунья.

В 1-м туре группы С бразильская национальная команда сыграла вничью с Марокко — 1:1, а Гаити проиграла Шотландии — 0:1. В 3-м туре сборная Бразилии встретится с Шотландией (25 июня), а Гаити — с Марокко (25 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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