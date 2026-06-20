Бразилия — Гаити: Винисиус довёл счёт до разгромного на 45+3-й минуте

В эти минуты идёт матч 2-го тура группы С чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Бразилии и Гаити. Игра проходит на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, Пенсильвания, США). В качестве главного арбитра встречи выступает Алехандро Эрнандес из Испании. На момент выхода новости счёт 3:0 в пользу сборной Бразилии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 45+3-й минуте вингер Винисиус Жуниор довёл счёт до разгромного.

Ранее, на 23-й минуте, счёт открыл нападающий пентакампеонов Матеус Кунья. На 36-й минуте Кунья оформил дубль. На 40-й минуте нападающий бразильской национальной команды Рафинья был заменён из-за повреждения. До этого игрок присел на газон, на поле вышли медики.

В 1-м туре группы С бразильская национальная команда сыграла вничью с Марокко — 1:1, а Гаити проиграла Шотландии — 0:1. В 3-м туре сборная Бразилии встретится с Шотландией (25 июня), а Гаити — с Марокко (25 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.

Невероятные стадионы ЧМ-2026: