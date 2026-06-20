«Ужасное начало». Главный тренер сборной Шотландии высказался о поражении от Марокко на ЧМ

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал поражение своей команды от Марокко (0:1) в матче 2-го тура группы С чемпионата мира по футболу 2026 года. Команды играли на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо, США. В качестве главного арбитра выступил Ильгиз Танташев (Узбекистан).

«Думаю, мы сыграли хорошо. Ужасное начало, но реакция на это была хорошей. Нам пришлось побороться 5-10 минут, чтобы просто войти в игру. Как только мы сделали это, мы показали, что можем доставить им проблемы. Разочарование в том, что мы не создали тот единственный явный момент, который мог бы принести нам очко. Эта группа игроков, этот состав, на протяжении многих лет демонстрировали стойкость. Мы разочарованы, но у нас есть ещё один шанс.

Все говорят об инциденте со Скоттом Мактоминеем (неназначенный пенальти. — Прим. «Чемпионата»). Я на самом деле посмотрел эпизод с Джоном Макгинном, где было 50 на 50. Некоторые судьи назначили бы пенальти, некоторые нет. Иногда вмешивается VAR. Эта команда готова снова бороться. Мы здесь, чтобы попытаться сделать то, чего не делала ни одна шотландская команда раньше. Мы отдали все силы сегодня вечером, и мы постараемся сделать это снова», — приводит слова Кларка Sky Sports.