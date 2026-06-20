Сборная Бразилии на матч с Гаити выставила самый возрастной состав на ЧМ с 1962 года

Средний возраст футболистов стартового состава сборной Бразилии на матч с Гаити во 2-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года составляет 30 лет и 190 дней. Это самый возрастной основной состав пентакампеонов в игре мирового первенства ФИФА с финала ЧМ-1962 с Чехословакией (3:1), когда средний возраст игроков составлял 30 лет и 216 дней. Об этом сообщает аккаунт Opta на странице в социальной сети X.

Игра проходит на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, Пенсильвания, США). В качестве главного арбитра встречи выступает Алехандро Эрнандес из Испании. На момент выхода новости счёт 3:0 в пользу сборной Бразилии.

В 1-м туре группы С бразильская национальная команда сыграла вничью с Марокко — 1:1, а Гаити проиграла Шотландии — 0:1. В 3-м туре сборная Бразилии встретится с Шотландией (25 июня), а Гаити — с Марокко (25 июня).

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