Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Бразилии на матч с Гаити выставила самый возрастной состав на ЧМ с 1962 года

Сборная Бразилии на матч с Гаити выставила самый возрастной состав на ЧМ с 1962 года
Комментарии

Средний возраст футболистов стартового состава сборной Бразилии на матч с Гаити во 2-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года составляет 30 лет и 190 дней. Это самый возрастной основной состав пентакампеонов в игре мирового первенства ФИФА с финала ЧМ-1962 с Чехословакией (3:1), когда средний возраст игроков составлял 30 лет и 216 дней. Об этом сообщает аккаунт Opta на странице в социальной сети X.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 03:30 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 0
Гаити
1:0 Кунья – 23'     2:0 Кунья – 36'     3:0 Винисиус Жуниор – 45+3'    

Игра проходит на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, Пенсильвания, США). В качестве главного арбитра встречи выступает Алехандро Эрнандес из Испании. На момент выхода новости счёт 3:0 в пользу сборной Бразилии.

В 1-м туре группы С бразильская национальная команда сыграла вничью с Марокко — 1:1, а Гаити проиграла Шотландии — 0:1. В 3-м туре сборная Бразилии встретится с Шотландией (25 июня), а Гаити — с Марокко (25 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Бразилия разгромила Гаити! Команда Анчелотти забрала первую победу на ЧМ-2026! LIVE
Live
Бразилия разгромила Гаити! Команда Анчелотти забрала первую победу на ЧМ-2026! LIVE

Главные ожидания от ЧМ по футболу:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android