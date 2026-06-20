Сестра Криштиану Роналду раскритиковала игроков сборной Португалии на ЧМ-2026

Катя Авейру, сестра форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, раскритиковала футболистов национальной команды за матч 1-го тура чемпионата мира — 2026 с командой ДР Конго (1:1). 41-летний нападающий провёл на поле 90 минут, но не отметился результативными действиями.

«Они волшебным образом разучились пасовать, отбирать мяч, контратаковать. Вся игра свелась к пасам назад и в полузащите. Этот чемпионат мира какой-то странный. Как болельщица сборной своей страны, я была разочарована.

Мы играли плохо, Ни один игрок не показал хорошей игры, это была не та команда, которую мы ожидали. Но, как говорится, плохое начало часто приводит к хорошему концу, так что давайте мыслить позитивно», — написала Авейру в соцсети.