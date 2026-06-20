Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сестра Криштиану Роналду раскритиковала игроков сборной Португалии на ЧМ-2026

Сестра Криштиану Роналду раскритиковала игроков сборной Португалии на ЧМ-2026
Комментарии

Катя Авейру, сестра форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, раскритиковала футболистов национальной команды за матч 1-го тура чемпионата мира — 2026 с командой ДР Конго (1:1). 41-летний нападающий провёл на поле 90 минут, но не отметился результативными действиями.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
1 : 1
ДР Конго
1:0 Невеш – 6'     1:1 Висса – 45+5'    

«Они волшебным образом разучились пасовать, отбирать мяч, контратаковать. Вся игра свелась к пасам назад и в полузащите. Этот чемпионат мира какой-то странный. Как болельщица сборной своей страны, я была разочарована.

Мы играли плохо, Ни один игрок не показал хорошей игры, это была не та команда, которую мы ожидали. Но, как говорится, плохое начало часто приводит к хорошему концу, так что давайте мыслить позитивно», — написала Авейру в соцсети.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Криштиану Роналду не забивает на крупных турнирах сборных уже 10 матчей подряд
Истории
Криштиану Роналду не забивает на крупных турнирах сборных уже 10 матчей подряд
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android