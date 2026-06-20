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Сайбари из Марокко повторил уникальное для Африки достижение Салаха времён ЧМ в России

Сайбари из Марокко повторил уникальное для Африки достижение Салаха времён ЧМ в России
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Полузащитник сборной Марокко Исмаэль Сайбари повторил достижение египтянина Мохамеда Салаха, отличившись в матче 2-го тура группы С чемпионата мира по футболу — 2026, где его команда одолела Шотландию (1:0). Встреча проходила на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо, США.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 01:00 МСК
Шотландия
Окончен
0 : 1
Марокко
0:1 Сайбари – 2'    

Ранее Сайбари поразил ворота Бразилии (1:1) в 1-м туре. Таким образом, марокканец стал лишь вторым игроком из Африки, которому удалось забить в каждом из двух своих первых матчей на чемпионате мира.

Ранее подобное достижение из африканцев покорялось только Мохамеду Салаху, который забил два гола в матчах ЧМ-2018 — в ворота сборных России (1:3) и Саудовской Аравии (1:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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