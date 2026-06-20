Расписание матчей чемпионата мира по футболу — 2026 на 20 июня

Сегодня, 20 июня, продолжится чемпионат мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей чемпионата мира — 2026 на 20 и 21 июня (время московское):

Группа Е:

23:00. Германия — Кот-д'Ивуар;

3:00. Кюрасао — Эквадор.

Группа F:

20:00. Нидерланды — Швеция;

7:00.Швеция — Тунис.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В розыгрыше турнира принимают участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.