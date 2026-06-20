Рой Кин обрушился с критикой на спутниц футболистов

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии Рой Кин подверг критике спутниц футболистов национальных команд, надевающих футболки с их фамилиями.

Кин в подкасте The Overlap ответил на вопрос экс-защитника «МЮ» и сборной Англии Гари Невилла о том, чего, по его мнению, больше не должно существовать.

«О, футболки? Когда все жёны и семьи игроков идут на матч чемпионата мира, и все жёны в футболках с именами игроков на спине, вау. У детей это нормально, но жёны и партнёрши в футболках с именами игроков на спине – да уж.

Вы со мной не согласны? Год спустя они уже расстанутся, большинство из них. И все они фотографируются и указывают на «Джимми» или «Джонни» на спине, вау. Мы знаем, за кем вы замужем.

Когда так делают дети – всё в порядке, а что касается партнеров – это смешно. Все сидят в одном семейном секторе – «у меня есть своя футболка, а у тебя есть?» Я этого не понимаю.

Так делают только на чемпионате мира. На «Олд Траффорд» или «Энфилде» такое каждую неделю не увидишь. Так что же это за мода на чемпионате мира?

Представьте себе женщину, которая говорит: «Сегодня я надену футболку с именем моего мужа на спине», — сказал Кин в подкасте The Overlap.