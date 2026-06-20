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Турция — Парагвай: стартовые составы команд на матч ЧМ по футболу 2026

Турция — Парагвай: стартовые составы команд на матч ЧМ-2026
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Сегодня, 20 июня, состоится матч группы D чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Турции и Парагвая. Команды будут играть на стадионе «Левайс» в Санта-Кларе (США). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Иваном Бартоном (Сальвадор). Начало игры — в 6:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 06:00 МСК
Турция
Не начался
Парагвай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

Турция: Чакыр, Демирал, Бардакджи, Кадыоглу, Мюльдюр, Юксек, Чалханоглу, Гюлер, Актюркоглу, Акгюн, Йылдыз.

Парагвай: Хиль, Касерес, Г. Гомес, Альдерете, Алонсо, Д. Гомес, Кубас, Энсисо, Галарса, Альмирон, Питта.

В 1-м туре Турция уступила Австралии со счётом 0:2, а Парагвай проиграл США — 1:4.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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