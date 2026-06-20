Турция — Парагвай: стартовые составы команд на матч ЧМ-2026

Сегодня, 20 июня, состоится матч группы D чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Турции и Парагвая. Команды будут играть на стадионе «Левайс» в Санта-Кларе (США). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Иваном Бартоном (Сальвадор). Начало игры — в 6:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Стартовые составы команд.

Турция: Чакыр, Демирал, Бардакджи, Кадыоглу, Мюльдюр, Юксек, Чалханоглу, Гюлер, Актюркоглу, Акгюн, Йылдыз.

Парагвай: Хиль, Касерес, Г. Гомес, Альдерете, Алонсо, Д. Гомес, Кубас, Энсисо, Галарса, Альмирон, Питта.

В 1-м туре Турция уступила Австралии со счётом 0:2, а Парагвай проиграл США — 1:4.