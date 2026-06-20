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Льоренте планирует открыть детский центр, где не будет гаджетов и токсинов в пище

Льоренте планирует открыть детский центр, где не будет гаджетов и токсинов в пище
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Полузащитник «Атлетико» и сборной Испании Маркос Льоренте сообщил о намерении открыть детский образовательный центр, который будет отражать его взгляды на жизнь и здоровье.

«Один из проектов, который мы держим в уме и который меня очень вдохновляет, – это школа для детей до шести лет, где они получат образование, в которое мы верим. Хорошее освещение, много игр на свежем воздухе, защита от электромагнитных полей, никаких экранов или iPad, игрушки из старых времён, а также контроль за содержанием токсинов в пище. Я хочу, чтобы моя дочь свободно гуляла в месте, где она чувствует себя как дома», — приводит слова Льоренте La Razon.

Льоренте подчеркнул, что идея пришла к нему, когда он начал искать школу для своей полуторагодовалой дочери и не нашел ничего подходящего.

Ранее Льоренте также публично защищал утверждение о том, что самолеты распыляют пестициды на население, – теорию, не имеющую научного обоснования.

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