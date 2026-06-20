Бразилия разгромила Гаити в матче чемпионата мира — 2026

В ночь с 19 на 20 июня прошёл матч 2-го тура группы С чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Бразилии и Гаити. Игру принимал стадион «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, Пенсильвания, США). В качестве главного арбитра встречи выступил Алехандро Эрнандес из Испании. Победу в этой встрече со счётом 3:0 одержали бразильцы.

Нна 23-й минуте счёт открыл нападающий пентакампеонов Матеус Кунья. На 36-й минуте Кунья оформил дубль. На 40-й минуте нападающий бразильской национальной команды Рафинья был заменён из-за повреждения. До этого игрок присел на газон, на поле вышли медики. На 45+3-й минуте вингер Винисиус Жуниор довёл счёт до разгромного. Больше зрители голов в матче не увидели — 3:0.

В 1-м туре группы С бразильская национальная команда сыграла вничью с Марокко — 1:1, а Гаити проиграла Шотландии — 0:1. В 3-м туре сборная Бразилии встретится с Шотландией (25 июня), а Гаити — с Марокко (25 июня).