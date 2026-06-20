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«Неймар – первый в мире футболист сборной на удалёнке!» Президент Бразилии — о игроке

«Неймар – первый в мире футболист сборной на удалёнке!» Президент Бразилии — о игроке
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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в беседе с ребёнком, подшутил над нападающим сборной Бразилии Неймаром.

На встрече с гражданами Луис спросил мальчика, кого тот считает лучшим бразильским футболистом на данный момент. Юный болельщик назвал Неймара.

«Неймар? Да он сейчас вообще не играет! Вчера я увидел в интернете шутку о том, что Неймар – первый футболист в мире, которого вызвали в сборную на удалёнке. Игрок на удалёнке! Это не я придумал, я действительно увидел это в интернете. Если так дальше пойдёт, однажды нам придётся собрать сборную с помощью искусственного интеллекта и выпустить на поле 11 Пеле!» – сказал президент.

Неймар был включён в заявку Бразилии на ЧМ-2026, но пропустил стартовый матч с Марокко (1:1) из-за травмы, а также не сыграл с Гаити во 2-м туре (3:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 03:30 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 0
Гаити
1:0 Кунья – 23'     2:0 Кунья – 36'     3:0 Винисиус Жуниор – 45+3'    
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