«Неймар – первый в мире футболист сборной на удалёнке!» Президент Бразилии — о игроке

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в беседе с ребёнком, подшутил над нападающим сборной Бразилии Неймаром.

На встрече с гражданами Луис спросил мальчика, кого тот считает лучшим бразильским футболистом на данный момент. Юный болельщик назвал Неймара.

«Неймар? Да он сейчас вообще не играет! Вчера я увидел в интернете шутку о том, что Неймар – первый футболист в мире, которого вызвали в сборную на удалёнке. Игрок на удалёнке! Это не я придумал, я действительно увидел это в интернете. Если так дальше пойдёт, однажды нам придётся собрать сборную с помощью искусственного интеллекта и выпустить на поле 11 Пеле!» – сказал президент.

Неймар был включён в заявку Бразилии на ЧМ-2026, но пропустил стартовый матч с Марокко (1:1) из-за травмы, а также не сыграл с Гаити во 2-м туре (3:0).