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Роналдинью сделал заявление о возобновлении карьеры футболиста

Роналдинью сделал заявление о возобновлении карьеры футболиста
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Легендарный бразильский полузащитник Роналдиньо подтвердил своё неожиданное возвращение в профессиональный футбол после подписания контракта с итальянской «Равенной», выступающей в Серии C.

«Новые цвета, та же улыбка. Не могу дождаться, когда буду танцевать с мячом и напишу новую, прекрасную историю вместе с Иньяцио Чиприани и его семьёй.

Футбол всегда был для меня счастьем, и я рад принести этот дух в «Равенну». Пусть начнется магия!», — приводит слова игрока Sky Sports Italy.

Напомним, в январе 2018 года бразилец официально объявил о завершении игровой карьеры. При этом последний официальный матч Роналдиньо провёл ещё в 2015 году.

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