Сборная Бразилии на ЧМ-2026: результаты на 20 июня, положение в группе, следующий матч

Сборная Бразилии обыграла команду Гаити (3:0) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026. Встреча проходила на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, Пенсильвания, США).

Результаты матчей сборной Бразилии на ЧМ-2026 на 20 июня:

Бразилия — Марокко — 1:1;

Бразилия — Гаити — 3:0.

Следующий матч сборной Бразилии на ЧМ-2026:

25 июня, 1:00 мск, Бразилия — Шотландия.

К сегодняшнему дню бразильцы занимают первое место в турнирной таблице C, набрав четыре очка.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).