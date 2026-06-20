Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фабрицио Романо опубликовал инсайд о будущем Нико Паса на фоне интереса «Реала»

Фабрицио Романо опубликовал инсайд о будущем Нико Паса на фоне интереса «Реала»
Комментарии

Будущее атакующего полузащитника «Комо» Нико Паса станет предметом обсуждения между руководством итальянского клуба и мадридского «Реала» на следующей неделе. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 21-летний аргентинец хотел бы продолжить выступления за «Комо» как минимум ещё один сезон. При этом окончательное решение во многом зависит от позиции «Реала», который сохраняет за собой право обратного выкупа футболиста.

В «Комо» полностью устраивают действующие условия соглашения, однако мадридский клуб намерен обсудить возможные изменения структуры сделки перед принятием окончательного решения.

В минувшем сезоне Пас провёл 40 матчей во всех турнирах, отметившись 13 забитыми мячами и 7 результативными передачами.

Куртуа чуть не травмировал Мбаппе на тренировке «Реала»

Материалы по теме
«Ливерпуль» удивил, у «Реала» снова топ-новичок. Главные трансферы и слухи за 24 часа
«Ливерпуль» удивил, у «Реала» снова топ-новичок. Главные трансферы и слухи за 24 часа
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android