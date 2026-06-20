Фабрицио Романо опубликовал инсайд о будущем Нико Паса на фоне интереса «Реала»

Будущее атакующего полузащитника «Комо» Нико Паса станет предметом обсуждения между руководством итальянского клуба и мадридского «Реала» на следующей неделе. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 21-летний аргентинец хотел бы продолжить выступления за «Комо» как минимум ещё один сезон. При этом окончательное решение во многом зависит от позиции «Реала», который сохраняет за собой право обратного выкупа футболиста.

В «Комо» полностью устраивают действующие условия соглашения, однако мадридский клуб намерен обсудить возможные изменения структуры сделки перед принятием окончательного решения.

В минувшем сезоне Пас провёл 40 матчей во всех турнирах, отметившись 13 забитыми мячами и 7 результативными передачами.

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