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Стала известна первая сборная, выбывшая с ЧМ-2026

Стала известна первая сборная, выбывшая с ЧМ-2026
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Сборная Гаити стала первой командой, потерявшей шансы на выход в плей-офф чемпионата мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 03:30 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 0
Гаити
1:0 Кунья – 23'     2:0 Кунья – 36'     3:0 Винисиус Жуниор – 45+3'    

В матче второго тура группы C гаитяне уступили Бразилии со счётом 0:3 и после двух сыгранных встреч остаются без набранных очков. Таким образом, сборная Гаити точно завершит выступление на турнире после группового этапа.

Перед заключительным туром в активе Бразилии и Марокко по четыре очка, у Шотландии — три. Даже если Гаити сумеет обыграть Марокко в последнем матче и сравняется по очкам со шотландцами, команда уступит им по результату личной встречи, что лишает её шансов подняться на третье место.

Таким образом, Гаити стала первой сборной, официально выбывшей из борьбы за выход в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.

Бразильские фанаты в московском метро во время ЧМ-2018

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