«Неблагодарные невежды». Сестра Роналду — о партнёрах игрока по сборной Португалии

Элма Авейру, сестра форварда сборной Португалии Криштиану Роналду обрушилась с критикой на партнёров игрока по команде после матча 1-го тура чемпионата мира — 2026 с командой ДР Конго (1:1). 41-летний форвард провёл на поле 90 минут, но не отметился результативными действиями.

«Они не уважают даже собственные семьи, не говоря уже о человеке, которому не нужно никому ничего доказывать и который находится там из-за любви, неблагодарные невежды», – написала Элма Авейру в соцсети.

Ранее, другая сестра Роналду Катя Авейру также подвергла критике игроков сборной Португалии.

Чемпионат мира — 2026 принимают США, Канада и Мексика. Турнир проходит с 11 июня по 19 июля. ЧМ-2026 стал для Роналду шестым в карьере.

Во 2-м туре группы K португальская национальная команда встретится с Узбекистаном (23 июня), в 3-м туре — с Колумбией (28 июня). ДР Конго во 2-м туре сыграет с Колумбией (24 июня), в 3-м туре проведёт встречу с командой Узбекистана (28 июня). Действующим чемпионом мира является Аргентина.