Винисиус Жуниор на ЧМ-2026, статистика в матче Бразилия — Гаити

Форвард сборной Бразилии Винисиус Жуниор принял участие в матче 2-го тура группы C чемпионата мира 2026 года, в котором его команда разгромила Гаити (3:0). Встреча проходила на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США).

Винисиус сегодня провёл на поле 81 минуту, отметившись забитым голом и результативной передачей на Матеуса Кунью. Для Винисиуса этот гол стал вторым на текущем чемпионате мира. Первый мяч бразилец забил в первом туре в ворота Марокко.

В следующем туре бразильцы встретятся с национальной командой Шотландии. Игра пройдёт в ночь на четверг, 25 июня. Стартовый свисток прозвучит в 1:00 мск.

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