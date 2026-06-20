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Винисиус Жуниор на ЧМ-2026, статистика в матче Бразилия — Гаити

Винисиус Жуниор на ЧМ-2026, статистика в матче Бразилия — Гаити
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Форвард сборной Бразилии Винисиус Жуниор принял участие в матче 2-го тура группы C чемпионата мира 2026 года, в котором его команда разгромила Гаити (3:0). Встреча проходила на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 03:30 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 0
Гаити
1:0 Кунья – 23'     2:0 Кунья – 36'     3:0 Винисиус Жуниор – 45+3'    

Винисиус сегодня провёл на поле 81 минуту, отметившись забитым голом и результативной передачей на Матеуса Кунью. Для Винисиуса этот гол стал вторым на текущем чемпионате мира. Первый мяч бразилец забил в первом туре в ворота Марокко.

В следующем туре бразильцы встретятся с национальной командой Шотландии. Игра пройдёт в ночь на четверг, 25 июня. Стартовый свисток прозвучит в 1:00 мск.

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