Объявлен лучший игрок матча Бразилии с Гаити на ЧМ-2026. Это не оформивший дубль Кунья

В ночь с 19 на 20 июня прошёл матч 2-го тура группы С чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Бразилии и Гаити. Игру принимал стадион «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, Пенсильвания, США). Победу в этой встрече со счётом 3:0 одержали бразильцы. Лучшим игроком матча признали вингера «селесао» Винисиуса Жуниора. У него гол и ассист.
В 1-м туре группы С бразильская национальная команда сыграла вничью с Марокко — 1:1, а Гаити проиграла Шотландии — 0:1. В 3-м туре сборная Бразилии встретится с Шотландией (25 июня), а Гаити — с Марокко (25 июня).
Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля.