Турция — Парагвай: Матиас Галарса забил на второй минуте матча

В эти минуты проходит матч группы D чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречаются сборные Турции и Парагвая. Команды играют на стадионе «Левайс» в Санта-Кларе (США). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Иваном Бартоном (Сальвадор). Стартовый свисток прозвучал в 6:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На второй минуте парагвайский полузащитник Матиас Галарса открыл счёт. Ассистировал ему Хулио Энсисо.

В 1-м туре Турция уступила Австралии со счётом 0:2, а Парагвай проиграл США — 1:4. Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля.