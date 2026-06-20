Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Обстановка в сборной Сенегала накалена. Игроки недовольны условиями, тренер без контракта

Обстановка в сборной Сенегала накалена. Игроки недовольны условиями, тренер без контракта
Комментарии

В сборной Сенегала возникли серьёзные организационные и финансовые проблемы по ходу чемпионата мира 2026 года, сообщает Sport News Africa.

По информации источника, футболисты до сих пор не получили премиальные за квалификацию на мундиаль и выступление на Кубке африканских наций. Кроме того, игроки недовольны условиями проживания в США. Сообщается, что гостиница не соответствует уровню национальной команды, а качество питания вызывает нарекания. Из-за этого некоторые футболисты заказывают еду самостоятельно.

Также стало известно, что главный тренер сборной Пап Тиау продолжает работать без нового контракта. Его прежнее соглашение истекло, а зарплата не выплачивается уже около пяти месяцев.

Отмечается, что все эти проблемы возникли накануне важнейшего матча группового этапа чемпионата мира против Норвегии. После поражения от Франции (1:3) сенегальцам необходим положительный результат для сохранения шансов на выход в плей-офф.

Сенегал показал трофей Кубка Африки перед игрой с Перу

Материалы по теме
Грандиозный рекорд Мбаппе на ЧМ-2026! А в конце Франция и Сенегал устроили хаос
Грандиозный рекорд Мбаппе на ЧМ-2026! А в конце Франция и Сенегал устроили хаос
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android