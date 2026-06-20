Обстановка в сборной Сенегала накалена. Игроки недовольны условиями, тренер без контракта

В сборной Сенегала возникли серьёзные организационные и финансовые проблемы по ходу чемпионата мира 2026 года, сообщает Sport News Africa.

По информации источника, футболисты до сих пор не получили премиальные за квалификацию на мундиаль и выступление на Кубке африканских наций. Кроме того, игроки недовольны условиями проживания в США. Сообщается, что гостиница не соответствует уровню национальной команды, а качество питания вызывает нарекания. Из-за этого некоторые футболисты заказывают еду самостоятельно.

Также стало известно, что главный тренер сборной Пап Тиау продолжает работать без нового контракта. Его прежнее соглашение истекло, а зарплата не выплачивается уже около пяти месяцев.

Отмечается, что все эти проблемы возникли накануне важнейшего матча группового этапа чемпионата мира против Норвегии. После поражения от Франции (1:3) сенегальцам необходим положительный результат для сохранения шансов на выход в плей-офф.

Сенегал показал трофей Кубка Африки перед игрой с Перу