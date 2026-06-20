Месси – лучший игрок атаки в 1-м туре ЧМ-2026 по рейтингу ФИФА

ФИФА определила лучших игроков первого тура группового этапа ЧМ-2026 по атакующим действиям на основе статистических данных — система учитывает не только голы и результативные передачи, но и действия, которые помогают создавать моменты, продвигать атаки и предотвращать опасность у своих ворот.

Аргентинец Лионель Месси возглавил рейтинг атакующих игроков после хет-трика в матче против Алжира (3:0).

Месси нанёс все удары Аргентины в створ ворот, забил три мяча и принял участие в 60% ударов своей команды. Также Месси 23 раза получал мяч между линиями полузащиты и обороны Алжира и совершил 12 успешных продвижений через линии соперника.

Вингер сборной Новой Зеландии Элайджа Джаст занял второе место с дублем в матче с Ираном (2:2). Среди лучших также нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе и полузащитник сборной Швеции Ясин Аяри, оформившие по дублю в своих стартовых матчах.