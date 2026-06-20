Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Месси – лучший игрок атаки в 1-м туре ЧМ-2026 по рейтингу ФИФА

Месси – лучший игрок атаки в 1-м туре ЧМ-2026 по рейтингу ФИФА
Комментарии

ФИФА определила лучших игроков первого тура группового этапа ЧМ-2026 по атакующим действиям на основе статистических данных — система учитывает не только голы и результативные передачи, но и действия, которые помогают создавать моменты, продвигать атаки и предотвращать опасность у своих ворот.

Аргентинец Лионель Месси возглавил рейтинг атакующих игроков после хет-трика в матче против Алжира (3:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Алжир
1:0 Месси – 17'     2:0 Месси – 60'     3:0 Месси – 76'    

Месси нанёс все удары Аргентины в створ ворот, забил три мяча и принял участие в 60% ударов своей команды. Также Месси 23 раза получал мяч между линиями полузащиты и обороны Алжира и совершил 12 успешных продвижений через линии соперника.

Вингер сборной Новой Зеландии Элайджа Джаст занял второе место с дублем в матче с Ираном (2:2). Среди лучших также нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе и полузащитник сборной Швеции Ясин Аяри, оформившие по дублю в своих стартовых матчах.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Видео
Бенефис Месси, худший Роналду и топовая Англия. Стрим «Чемпионата» — ЧемпМира#3
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android