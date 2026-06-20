В матче Турции с Парагваем был забит самый быстрый гол на чемпионате мира — 2026

В эти минуты проходит матч группы D чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречаются сборные Турции и Парагвая. Команды играют на стадионе «Левайс» в Санта-Кларе (США). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Иваном Бартоном (Сальвадор). На момент написания новости счёт — 1:0 в польщу Парагвая. Первый гол во встрече забил Матиас Галарса, парагваец отличился на 64-й секунде — это самый быстрый гол на этом чемпионате мира.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.