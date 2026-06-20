Игрок сборной Ирана стал лучшим по созидательным действиям по итогам 1-го тура ЧМ

ФИФА определила лучших игроков первого тура группового этапа ЧМ-2026 по созидательным действиям на основе статистических данных.

Правый защитник сборной Ирана Рамин Резаян стал лидером среди созидателей после ничьей с Новой Зеландией (2:2). Рейтинг созидателей отмечает игроков, которые продвигают атаки и создают моменты.

В матче против Новой Зеландии Резаян выполнил 16 продвигающих передач и 13 раз преодолел линии полузащиты и обороны соперника своими действиями — кроме того, он забил первый гол Ирана и непосредственно участвовал в создании второго.

Следом за ним расположился французский вингер Майкл Олисе, который в матче с Сенегалом (3:1) совершил 19 проходов между линиями соперника, из которых 17 пришлись на передачи, а также поучаствовал в девяти атакующих комбинациях, завершившихся ударами по воротам. Кроме того, Олисе отдал голевую передачу и поучаствовал в двух из трёх голов Франции.