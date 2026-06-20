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Игрок сборной Ирана стал лучшим по созидательным действиям по итогам 1-го тура ЧМ

Игрок сборной Ирана стал лучшим по созидательным действиям по итогам 1-го тура ЧМ
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ФИФА определила лучших игроков первого тура группового этапа ЧМ-2026 по созидательным действиям на основе статистических данных.

Правый защитник сборной Ирана Рамин Резаян стал лидером среди созидателей после ничьей с Новой Зеландией (2:2). Рейтинг созидателей отмечает игроков, которые продвигают атаки и создают моменты.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 04:00 МСК
Иран
Окончен
2 : 2
Новая Зеландия
0:1 Джаст – 7'     1:1 Резаян – 32'     1:2 Джаст – 54'     2:2 Мохеби – 64'    

В матче против Новой Зеландии Резаян выполнил 16 продвигающих передач и 13 раз преодолел линии полузащиты и обороны соперника своими действиями — кроме того, он забил первый гол Ирана и непосредственно участвовал в создании второго.

Следом за ним расположился французский вингер Майкл Олисе, который в матче с Сенегалом (3:1) совершил 19 проходов между линиями соперника, из которых 17 пришлись на передачи, а также поучаствовал в девяти атакующих комбинациях, завершившихся ударами по воротам. Кроме того, Олисе отдал голевую передачу и поучаствовал в двух из трёх голов Франции.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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