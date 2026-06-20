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Бен Джейкобс сообщил имена кандидатов на пост главного тренера сборной Португалии

Бен Джейкобс сообщил имена кандидатов на пост главного тренера сборной Португалии
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Сборная Португалии уже начала поиск возможной замены главному тренеру Роберто Мартинесу после чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает инсайдер Бен Джейкобс.

По информации источника, в шорт-лист Федерации футбола Португалии входят Жорже Жезуш, Абел Феррейра и Сержиу Консейсау.

Также среди кандидатов ранее рассматривался Жозе Моуринью, однако специалист перешёл в мадридский «Реал».

Ожидается, что Мартинес покинет пост главного тренера сборной после истечения контракта этим летом. Сам бельгиец открыт к возвращению в английскую Премьер-лигу, а также ведёт переговоры с «Аль-Насром».

На чемпионате мира Португалия в первом матче не смогла обыграть сборную Конго (1:1).

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