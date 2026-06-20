Бен Джейкобс сообщил имена кандидатов на пост главного тренера сборной Португалии

Сборная Португалии уже начала поиск возможной замены главному тренеру Роберто Мартинесу после чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает инсайдер Бен Джейкобс.

По информации источника, в шорт-лист Федерации футбола Португалии входят Жорже Жезуш, Абел Феррейра и Сержиу Консейсау.

Также среди кандидатов ранее рассматривался Жозе Моуринью, однако специалист перешёл в мадридский «Реал».

Ожидается, что Мартинес покинет пост главного тренера сборной после истечения контракта этим летом. Сам бельгиец открыт к возвращению в английскую Премьер-лигу, а также ведёт переговоры с «Аль-Насром».

На чемпионате мира Португалия в первом матче не смогла обыграть сборную Конго (1:1).

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