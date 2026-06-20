Стал известен лучший игрок обороны по итогам 1-го тура ЧМ

ФИФА определила лучшего игрока первого тура группового этапа ЧМ-2026 по оборонительным действиям на основе статистических данных.

Им стал защитник сборной Канады Дерек Корнелиус, который занял первое место в оборонительном рейтинге.

В игре против Боснии и Герцеговины (1:1) он совершил 17 возвратов мяча – лучший показатель среди всех игроков первого тура. Кроме того он выполнил 13 выносов мяча, сделал четыре блокировки, четыре отбора и выиграл восемь верховых единоборств.

Также ранее стали известны лучшие игроки атаки и созидания по итогам 1-го тура ЧМ.

Чемпионат мира — 2026 принимают США, Канада и Мексика. Турнир проходит с 11 июня по 19 июля.