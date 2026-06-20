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Стал известен лучший игрок обороны по итогам 1-го тура ЧМ

Стал известен лучший игрок обороны по итогам 1-го тура ЧМ
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ФИФА определила лучшего игрока первого тура группового этапа ЧМ-2026 по оборонительным действиям на основе статистических данных.

Им стал защитник сборной Канады Дерек Корнелиус, который занял первое место в оборонительном рейтинге.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 1-й тур
12 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
Канада
Окончен
1 : 1
Босния и Герцеговина
0:1 Лукич – 21'     1:1 Ларин – 78'    

В игре против Боснии и Герцеговины (1:1) он совершил 17 возвратов мяча – лучший показатель среди всех игроков первого тура. Кроме того он выполнил 13 выносов мяча, сделал четыре блокировки, четыре отбора и выиграл восемь верховых единоборств.

Также ранее стали известны лучшие игроки атаки и созидания по итогам 1-го тура ЧМ.

Чемпионат мира — 2026 принимают США, Канада и Мексика. Турнир проходит с 11 июня по 19 июля.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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