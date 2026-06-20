Анчелотти сообщил о возвращении Неймара в состав сборной Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти подтвердил, что Неймар будет включён в заявку команды на матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против Шотландии.

После победы над Гаити (3:0) итальянский специалист рассказал о состоянии форварда.

«Завтра Неймар будет тренироваться индивидуально, затем в воскресенье вернётся к занятиям в общей группе и после этого будет вызван на матч против Шотландии», — заявил Анчелотти.

Неймар ещё не провёл ни одного матча на текущем чемпионате мира из-за проблем со здоровьем, однако теперь близок к своему дебюту на турнире.

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