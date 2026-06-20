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Анчелотти сообщил о возвращении Неймара в состав сборной Бразилии

Анчелотти сообщил о возвращении Неймара в состав сборной Бразилии
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Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти подтвердил, что Неймар будет включён в заявку команды на матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против Шотландии.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 03:30 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 0
Гаити
1:0 Кунья – 23'     2:0 Кунья – 36'     3:0 Винисиус Жуниор – 45+3'    

После победы над Гаити (3:0) итальянский специалист рассказал о состоянии форварда.

«Завтра Неймар будет тренироваться индивидуально, затем в воскресенье вернётся к занятиям в общей группе и после этого будет вызван на матч против Шотландии», — заявил Анчелотти.

Неймар ещё не провёл ни одного матча на текущем чемпионате мира из-за проблем со здоровьем, однако теперь близок к своему дебюту на турнире.

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