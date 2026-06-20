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Турция — Парагвай:

Турция — Парагвай: Альмирон удалён за прикрытый во время разговора рот
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В эти минуты проходит матч группы D чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречаются сборные Турции и Парагвая. Команды играют на стадионе «Левайс» в Санта-Кларе (США). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Иваном Бартоном (Сальвадор). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 06:00 МСК
Турция
2-й тайм
0 : 1
Парагвай
0:1 Галарса – 2'    
Удаления: нет / Альмирон – 45+3'

Под занавес первого тайма футболист Парагвая Мигель Альмирон был удалён — нападающий прикрыл рот рукой и что-то сказал, арбитр показал ему красную карточку.

В 1-м туре Турция уступила Австралии со счётом 0:2, а Парагвай проиграл США — 1:4. Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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