Турция — Парагвай: Альмирон удалён за прикрытый во время разговора рот

В эти минуты проходит матч группы D чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречаются сборные Турции и Парагвая. Команды играют на стадионе «Левайс» в Санта-Кларе (США). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Иваном Бартоном (Сальвадор). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Под занавес первого тайма футболист Парагвая Мигель Альмирон был удалён — нападающий прикрыл рот рукой и что-то сказал, арбитр показал ему красную карточку.

В 1-м туре Турция уступила Австралии со счётом 0:2, а Парагвай проиграл США — 1:4. Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля.